Khloé Kardashian suree eksänsä Tristan Thompsonin äidin kuolemaa: "Minulla on niin paljon sanottavaa, ja toisaalta ei mitään"

Seurapiiritähti Khloé Kardashian on varsin järkyttynyt ex-anoppinsa, eli Tristan Thompsonin äidin, Andrea Thompsonin kuolemasta. People uutisoi 6. tammikuuta, että Andrea on menehtynyt sydänkohtaukseen.

– Olen vältellyt tätä. Vältellyt hyväksymästä tätä todeksi. Minulla on niin paljon sanottavaa, ja toisaalta ei mitään. Minulla on niin paljon erilaisia tunteita, ja silti tunnen itseni turtaksi. Elämä voi toisinaan olla raa’an epäreilua, ja tämä on ollut yksi vaikeimpia aikoja meidän monen elämässä. Samaan aikaan tunnen itseni siunatuksi, kun minulla on joku, joka tekee hyvästien sanomisen niin uskomattoman vaikeaksi, Khloé kirjoitti englanniksi.

– He oppivat elämään reikä sydämessään, koska he ovat taistelijoita, kuten heidän taistelija-äitinsä. Tiedä, että lupaan sinulle, että Amari tulee pärjäämään. Katsomme hänen peräänsä, autamme ja suojelemme häntä. Poikasi tulevat pärjäämään, koska heillä on rinnallaan suojelusenkeli.



Kirjoituksensa päätteeksi Khloé toisteli rakastavansa Andreaa.



Khloélla ja Tristanilla on yhteinen tytär True, 4, ja sijaissynnyttäjän avulla saatu, elokuussa 2022 syntynyt poika. Tristanilla on niin ikään vajaan vuoden ikäinen Theo-poika Maralee Nicholsin kanssa ja 6-vuotias Prince-poika eksänsä Jordan Craigin kanssa. Khloé ja Tristan ovat eronneet useamman kerran, ja tällä hetkellä he eivät ole yhdessä.