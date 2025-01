Jean-Marie Le Penin hauta murjottiin Ranskassa

Laitaoikeistolaisen Kansallinen rintama -puolueen perustajan Jean-Marie Le Penin haudalle on tehty ilkivaltaa Ranskassa, hänen omaisensa kertovat.

Jean-Marie Le Pen kuoli tammikuun alussa 96-vuotiaana.

Le Penin tyttären Marie-Caroline Le Penin verkossa julkaisemassa kuvassa näkyy hautakivi, jonka kivinen risti on rikottu. Le Pen on haudattu sukuhautaan, johon on haudattu myös hänen vanhempansa.

– Haudan häpäisy on sanoinkuvaamaton teko. Sen tehneet eivät kunnioita sen paremmin eläviä kuin kuolleitakaan, Kansallisen rintaman puheenjohtaja Jordan Bardella kirjoitti kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Le Pen on haudattu La Trinite-sur-Merin hautausmaalle Ranskan länsirannikolla.

Le Pen ei koskaan elämänsä aikana luopunut rasistisista ja juutalaisvastaisista kannoistaan. Sadat ihmiset juhlivat tietoa hänen kuolemastaan.

Lue myös: