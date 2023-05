Tässä ovat uudet Masked Singer Suomi -etsivät!

Masked Singer Suomi palaa uusin jaksoin MTV:lle.

Benjamin Peltonen

Rohkea. Avoin. Nokkela. Hillitön. Kovaa vauhtia tämän maan pop-ikoniksi nouseva Benjamin Peltonen on varmasti oikea valinta Masked Singer Suomen uudeksi etsiväksi. Benjaminin pitkästä taustasta ja kokemuksesta viihdealalla on varmasti hyötyä tässä älyttömässä kisassa, jossa kaikki on mahdollista ja joka vaatii aivan ainutlaatuista heittäytymiskykyä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On mielettömän hienoa päästä mukaan ensimmäistä kertaa musaohjelmaan asiantuntijaksi. Olen tehnyt uraani pian 10 vuotta ja tuntuu aivan mahtavalta päästä kokemaan jotain aivan uutta. Rakastan hauskanpitoa ja hauskuuttamista, hienoja ja mietittyjä showkokonaisuuksia, ihania ihmisiä sekä kaikkia että kaikkea, jossa ei oteta itseensä aivan liian tosissaan. Kun kuulin, että minut halutaan mukaan Masked Singeriin etsiväksi, vastasin heti isosti kyllä, sillä ohjelma on kaikkea tuota, Benjamin Peltonen kertoo.

Jenni Poikelus

Maan eturivin radiojuontajiin ja tv-esiintyjiin kuuluva Jenni Poikelus tuo uutena etsivänä Masked-pöytään terävyytensä ja täysin hillittömän huumorinsa - puhumattakaan että hän on Vuoden tamperelainen. Jenni on myös uransa aikana tavannut ja haastatellut lähtökohtaisesti kaikki, joten hahmoilla on takuulla kova työ pitää todellinen identiteettinsä häneltä salassa.

– Rakastan arvoituksia ja minun on pakko päästä selvittämään kaikki salaisuudet heti. Tämä on minulle täydellinen ohjelma enkä malta odottaa, että pääsen ratkomaan Masked Singerin henkilöllisyyksiä. Sen lisäksi haluan voittaa tämän. Kuulemma kyseessä ei ole mikään kilpailu, mutta aion silti voittaa. Koen, että minulla on etulyöntiasema, sillä työssäni YleX Aamussa kuuntelen paljon musiikkia ja haastattelen ihmisiä, joten korvani ovat äärimmilleen viritetyt!