Jättiyllätys! Ellinooralta ja Ed Sheeranilta yhteisbiisi: "En malta odottaa, että kuulette tämän"

Maailman suurimpiin supertähtiin lukeutuva Ed sheeran julkaisee yhteiskappaleen Ellinooran kanssa ensi viikon keskiviikkona 4. toukokuuta. Näiden supertähtien kansainvälinen yhteistyö on suurin, mitä Suomessa on ikinä kuultu. Kappaleella kuullaan Ellinooran laulavan sekä suomeksi että englanniksi.

– Paljon ihmeellisiä asioita on mun matkani varrella ehtinyt tapahtua, mut tää on ihan poikkeuksellisen hieno juttu. Ed Sheeran on yksi maailman parhaista biisinkirjoittajista ja suuri tähti, mutta myös kohdatessamme humaani ja mukava ihminen. On iso kunnia olla mukana tällaisessa kollaboraatiossa, Ellinoora jatkaa.