Ellinoora esittelee näyttävät keikka-asunsa: "Artisti ei ole koskaan sitä, miltä päällepäin näyttää"

Artisti Ellinoora , 30, eli Ellinoora Leikas , on Suomen kansalle tuttu paitsi musiikistaan myös näyttävistä keikka-asuistaan.

– Olen ajatellut pinkistä, ettei se todellakaan ole pelkästään mikään Barbie- tai naistenväri. Minusta se on enemmän punkrock – siinä on todella paljon voimaa. Aina, kun laitan kukkarotsin päälle, niin se on tavallaan kuin laittaisi supersankarin viitan, Ellinoora kertoi Huomenta Suomessa 27. lokakuuta.