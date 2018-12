Jättääkö poliisi rikoksia tutkimatta – kannattaako edes tehdä rikosilmoitusta? Nyt vastaa myrskyn silmään joutunut poliisi

Syyttäjä voi rajoittaa rikosjutun tutkintaa tutkinnanjohtajan esityksestä esimerkiksi seuraavilla perusteilla: • Jos asia on ollut sovittelussa eli osapuolet ovat sopineet asian koulutettujen sovittelijoiden ohjauksessa. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi väkivaltarikokset, joissa ei ole vähäistä vakavampia vammoja ja osapuolet ovat päässeet ohjatussa sovittelussa yhteisymmärrykseen. • Kohtuusperuste eli jos oikeudenkäynti ja rangaistus ovat kohtuuttomia rikokseen tai muihin olosuhteisiin nähden. • Väkivaltarikokset, joissa ei ole vähäistä vakavampia vammoja ja osapuolet ovat päässeet sovittelussa yhteisymmärrykseen. • Rikoksia voidaan rajoittaa myös vähäisyyden perusteella. Tästä esimerkkinä ovat ensikertalaisten tekemät yksittäiset ja vähäiset rikokset, joista olisi odotettavissa vain pieni sakkorangaistus. • Kolarit ovat joskus esimerkiksi luonteeltaan sellaisia, ettei syyllisyys välttämättä lukuisistakaan kuulusteluista huolimatta selviä ja vakuutusyhtiöt tekevät korvauskysymyksissä omat päätöksensä. Tapauksia esitetään rajoitettavaksi kustannusperusteisesti, sillä esitutkintaprosessin kulut olisivat kohtuuttomia siihen nähden, ettei tapaus kuulusteluista huolimattakaan selviäisi. • Joskus rikostapauksia rajoitetaan myös rikoksesta epäillyn nuoren iän vuoksi, jos kyse on todennäköisesti nuoren ihmisen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta. Tämä koskee alle 18-vuotiaita. • Niin sanottu konkurrenssiperuste, eli tutkinta voidaan vähäisessä rikoksessa rajoittaa syyttäjän päätöksellä, jos pienempien rikosten rangaistukset eivät vaikuttaisi olennaisesti mahdollisesti tuomittavaan rangaistukseen tilanteessa, jossa samaa epäiltyä syytetään myös vakavista rikoksista. Esimerkiksi sakolla rangaistava asia voidaan rajoittaa, jos epäillylle on joka tapauksessa odotettavissa vankeusrangaistus.