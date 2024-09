"Jatkamme taistelua", Venezuelasta paennut oppositiojohtaja vannoo

Ulkoministeri kertoi jo tätä ennen, että espanjalainen sotilaskone on tuomassa Gonzalez Urrutian Espanjaan.

Albaresin mukaan Espanja on sitoutunut puolustamaan kaikkien venezuelalaisten poliittisia oikeuksia.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoo viestipalvelu X:ssä, että Gonzalez Urrutia on edelleen paras toivo demokratialle.



Gonzalez Urrutian lähtö Venezuelasta on Blinkenin lausunnon mukaan suoraa seurausta demokratianvastaisista toimista, joita presidentti Nicolas Maduro on päästänyt valloilleen.