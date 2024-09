Espanja myöntää turvapaikan Venezuelan opposition presidenttiehdokkaalle

Espanjan ulkoministerin mukaan Edmundo Gonzalez Urrutia on hakenut Espanjasta poliittista turvapaikkaa.

Venezuelan opposition presidenttiehdokas Edmundo Gonzalez Urrutia on matkalla Espanjaan, vahvistaa Espanjan ulkoministeri.

Ulkoministeri Jose Manuel Albaresin mukaan espanjalainen sotilaskone kyydittää Gonzalez Urrutiaa, joka on tulossa Espanjaan omasta pyynnöstään.

Albaresin mukaan Espanja on sitoutunut puolustamaan kaikkien venezuelalaisten poliittisia oikeuksia.

Itsevaltiaan päätös: Venezuelassa joulu on jo lokakuussa

Piileskellyt vaaleista lähtien

Gonzalez Urrutiasta annettiin maanantaina pidätysmääräys . Hän on piileskellyt heinäkuun kiistellyistä presidentinvaaleista lähtien.

Oppositiojohtajan asianajaja vahvisti jo aikaisemmin, että Gonzalez Urrutia on lähtenyt Espanjaan. Hän ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin.

Maduron tuhoisa valtakausi

Venezuela on ollut poliittisessa kriisissä sen jälkeen, kun maata itsevaltaisesti johtava presidentti Nicolas Maduro julistautui heinäkuussa pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi.

Opposition mukaan vaalit olivat vilpilliset. Vaalitulos on kyseenalaistettu laajalti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Maduroa syytettiin vaalivilpistä jo vuoden 2017 vaalien jälkeen. Hän on johtanut maata vuodesta 2013 saakka.

Maduron valtakausi on ajanut maan surkeaan tilaan: bruttokansatuote on pudonnut 80 prosenttia, ja yli seitsemän miljoonaa maan 30 miljoonasta asukkaasta on lähtenyt maasta.