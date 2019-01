Järvenpääläinen Arife suistui katolleen ojaan, mutta kukaan ei pysähtynyt: "Mietin, olenko kuollut, kun muut eivät näe minua"

Yritti kiinnittää autoilijoiden huomion

Useat autot ajoivat ohi

Jälkikäteen Heino on ollut hämmentynyt siitä, että vain yksi ohi ajaneista autoista pysähtyi auttamaan häntä.

Heino pohtii, oliko yksi syy ihmisten reagoimattomuuteen se, että Lahdentiellä on paljon liikennettä ja tiellä sattuu ja tapahtuu lähes päivittäin.

– Toivon, ettei kukaan ajaisi ohi sillä perusteella, että joku muu hoitaa. On maailman yksinäisin tunne olla siinä tien laidassa, kun et tiedä, minne mennä, puhelin ei toimi, on märät vaatteet ja kukaan ei vain näe sinua.