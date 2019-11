Järvenpäähän rakennetaan parhaillaan kristillistä korttelia – Pirjo, 73, odottaa muuttoa innolla: "Yhteisöllisyys syntyy siitä, että on yhteistä arkea"

Hanketta on järjestelty vuosia ja Laiho ry:n hallituksen jäsen Marja-Leena Pellikka kuvailee, että alueen rakennukset ja palvelut on suunniteltu palvelemaan asuinalueen henkilöitä.

Pellikka kertoo, että he eivät kontrolloi sitä, kuka alueelle voi muuttaa. Hän uskoo, että samanlaisia arvoja jakavat ihmiset löytävät alueelle.



– Tämä on ihmisten tarpeesta lähtöisin. Etsimme sitä, mikä on yhteistä. Emme sitä, mikä erottaa. Lähimmäisenrakkaus on sellainen, jonka tänne muuttavat varmasti jakavat.