Jaromir Jagr tajusi Aleksander Barkovista asian 10 vuoden takaa – tämän takia suomalainen on NHL:n paras

Jaromir Jagr oli katsomassa NHL:n neljättä loppuottelua Floridassa ja vastasi haastattelussa kysymyksiin Aleksander Barkovista.

Jagr ehti pelata nuoren Barkovin kanssa Floridassa vuosina 2014-2017. Vielä silloin Barkov ei ollut vielä noussut sarjan tähtipelaajien joukkoon. Vuosien karttuessa hänestä on kehittynyt sarjan eliittipelaaja sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan ja hän onkin voittanut parhaan puolustavan hyökkääjään Selke Trophyn kolme kertaa.

Jagrilta kysyttiin onko Barkovista tullut sellainen pelaaja, mitä hän ajatteli pelatessaan tämän kanssa.

– Ei oikeastaan, ei, Jagr vastaa.

Hetken mietinnän jälkeen tshekkilegenda jatkaa vastaustaan.

– Olla paras puolustava pelaaja – ja minä pelasin Ron Francisin kanssa – se on lahja. On myös lahja olla tuollainen hyökkäyspään pelaaja, jolla on taitoa ja lahjakkuutta. Ollaakseen paras puolustava pelaaja täytyy vähän uhrata hyökkäyspeliä puolustuksen takia, eikä moni halua tehdä sitä. Joten se, mitä Barkovista on tullut, on yllättänyt minua vähän.

Jagr miettii hetken lisää ja täydentää vastaustaan lisää.

– Toisaalta kun ajattelen asiaa, ei se sittenkään yllätä, koska hän sopeutti peliään minuun.

Jagr muistaa, millaista oli pelata 19-vuotiaan Barkovin ja 21-vuotiaan Jonathan Huberdeaun kanssa noin kymmenen vuotta sitten. Tshekkitähti oli itse tuolloin päälle 40-vuotias. Hän antaa Barkoville ja Huberdeaulle paljon kehuja.

– En kyennyt sopeutumaan heidän peliinsä. He menivät lujaa, ja pelasivat ikään kuin eri peliä. Mutta he tiesivät, että heidän pitää sopeuttaa omaa peliään minuun, jotta ketjun peli toimisi, koska minä en pystynyt pelaamaan nopeammin. He pystyivät hidastamaan, kun mitä en pystynyt pelaamaan nopeammin, Jagr muistelee.

Jagrin mukaan Barkov teki jo silloin uhrauksen sopeutumalla tshekkitähden vauhtiin, mikä osoittaa, että hän on epäitsekäs pelaaja.

– Jos Barkov pystyy sopeutumaan minuun, pystyy hän sopeutumaan puolustamiseen. Tarkoitan, että hän voi uhrata itsensä. Hän voi uhrata hyökkäyksen puolustuksen takia, ja se on lahja. Hänen asenteensa on sopeutua, mikä on hienoa, Jagr ylistää Barkovia.

Jagrin opit edelleen käytössä

Aleksander Barkov otti paljon oppia Jagrilta heidän pelatessaan yhdessä. Floridan suomalaiskapteeni muistaa erityisesti Jagrin toiminnan punttisalilla, mistä hän on ottanut mallia.

– Kaikki mitä hän teki, oli jäällä tehtävien liikkeiden matkimista. Hän teki paljon juttuja mailalla salilla ja myös joitain liikkeitä luistimet jalassa, Barkov muistelee.

Suomalaisella on edelleen tshekkitaiturin metodit käytössä. Hän tuunustaa seuranneensa Jagrin liikkeitä herkeämättä nuorena poikana.

– Luistimia minulla ei ole jalassa salilla, mutta teen paljon asioita mailalla kesällä. Laitan mailaan vähän painoja ja kävelen ympäriinsä. Jagr käytti nilkkapainoja ja painoliiviä harjoituksissa. Minä en käytä niitä jäällä, mutta muuten kyllä.

53-vuotias Jagr naurahtaa kuullessaan Barkovin käyttävän häneltä saatuja oppeja. Hän muistuttaa, että molempien menestyksen takana on kuitenkin lahjakkuuden lisäksi todella kovaa työntekoa.

– Barkovista pystyi näkemään, että haluaa tulla paremmaksi, joten hän kuunteli ja teki töitä, Jagr sanoo.

– Kaikki minkä tein, hän teki myös. Harjoitusten ja pelien jälkeen hän oli täällä varmaan kauemmin kuin minä.

Floridan ja Edmontonin välinen NHL-finaalisarja on neljän pelin jälkeen tasatilanteessa 2–2. Barkovilta odotetaan paljon, ja Jagr luottaa suomalaiseen.

– Hän tekee oikeita asioita. Hän uhrautuu jonkin suuremman puolesta, sen puolesta että voittaa Stanley Cupin.