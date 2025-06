NHL:n tähtivahti nousi harvalukuiseen joukkoon – kalastuspäivä vaihtui palkntosateeseen

Winnipeg Jetsiä jääkiekon NHL:ssä edustava Connor Hellebuyck sai kaksi merkittävää huomionosoitusta ansioistaan runkosarjassa.

Hellebuyckin rauhallinen kalastuspäivä Michiganissa sähköistyi, kun perheenjäsenet ja ystävät kokoontuivat hänen kotitalonsa nurmikolle.

Yhdysvaltalaismaalivahti sai parhaan maalivahdin palkintona Vezina Trophyn ja lisäksi Hart Memorial Trophyn, jonka jääkiekkotoimittajat jakavat runkosarjan perusteella pelaajalle, jonka katsotaan olevan arvokkain joukkueelleen.

Vezina-palkinto on jaettu nykyisellä formaatilla vuodesta 1982 lähtien, ja Hellebuyck on vasta neljäs maalivahti, joka on tämän jälkeen palkittu vähintään kolmesti. Ennen häntä kolmeen olivat yltäneet Dominik Hasek (6), Martin Brodeur (4), Patrick Roy (3).

Hart-palkinto meni maalivahdille nyt yhdeksättä kertaa. Hasekilla Harteja on ainoana maalivahtina kaksi, eli Hellebuyck on kahdeksas Hart-palkinnolla huomioitu maalivahti. Vain neljä maalivahtia ennen Hellebuyckia oli palkittu samalla kaudella sekä Vezinalla että Hartilla.

Viimeksi Vezinan ja Hartin oli pokannut Carey Price kaudella 2024–2025.

Tällä kaudella runkosarjan voittaneen Winnipegin kausi päättyi pudotuspelien toisella kierroksella Dallas Starsia vastaan. Hellebuyck ei tänäkään vuonna onnistunut pudotuspeleissä yhtä hyvin kuin runkosarjassa.