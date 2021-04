Järkyttäviä summia: Bitcoin varkaat siirsivät 503 000 000 euron arvosta valuuttaa – vain pieni osa koko miljardisaaliista

Vuonna 2016 kryptopörssi Bitfinexistä varastettiin satojen miljoonien eurojen arvosta bitcoineja. Nyt noita varoja on siirretty tiettävästi ensimmäistä kertaa rikoksen teon jälkeen, kirjoittaa The Independent .

Videolla kerrotaan siitä, minkälainen valuutta Bitcoin on.

Bitcoinin lohkoketju on siirtojen suhteen läpinäkyvä, eli jokainen bitcoin-siirto on nähtävissä jälkeenpäin. Käyttäjien on kuitenkin mahdollista pysyä anonyymina, joten siirron havaitseminen ei välttämättä paljasta siirron tekijää.