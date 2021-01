Bitcoinin kurssi rikkoi jälleen yhden rajapyykin – verkkorikollistenkin suosiman virtuaalivaluutan arvo rikkoi ennätyksen

Bitcoinin arvo on noussut voimakkaasti viime vuoden loppupuolelta, vaikka sen arvo onkin altis heilahteluille. Lauantai-iltana noin kello 23 yhden bitcoinin arvo oli runsaat 31 000 dollaria, mikä tarkoittaa vajaata 26 000 euroa.

Asiasta uutisoineen CNN:n mukaan virtuaalivaluutta on herättänyt yhä suurempaa kiinnostusta sijoittajien parissa koronakriisin myötä.

Bitcoin on uutisissa tuttu paitsi sijoittajien kiinnostuksen kohteena, myös virtuaalisen rikollisuuden apuvälineenä. Sitä on käytetty muun muassa huumausaine- ja kiristysrikollisuuden apuvälineenä. Esimerkiksi Suomessa merkittävää huomiota saaneen Vastaamo-terapiakeskuksen tietovuodossa yritystä ja sen asiakkaita kiristettiin maksamaan kiristäjälle lunnaita bitcoineina. Virtuaalivaluutan käytön avulla yritetään välttää kiinnijääntiä, sillä valuutta on anonyymi.