P. Diddylle jälleen uusia syytteitä

Hiphop-moguli Sean "P. Diddy" Combsia vastaan on nostettu kaksi uutta rikossyytettä koskien seksikauppaa ja prostituutiota.

Yhdysvaltalaista musiikkimogulia Sean ”P. Diddy” Combsia vastaan on nostettu kaksi uutta rikossyytettä, jotka koskevat seksikauppaa ja prostituutioon osallistumista. Syytteet nostettiin vain kuukautta ennen kuin hänen on määrä mennä oikeuteen New Yorkissa.

Uusiin syytteisiin, jotka julkistettiin 4. huhtikuuta Manhattanin tuomioistuimessa, sisältyy väitteitä tuoreemmista rikoksista toista uhria kohtaan. Tuomioistuinasiakirjassa ei kerrota tarkemmin uusista rikoksista, mutta syyttäjät väittävät niiden olevan peräisin suuren valamiehistön tutkimuksesta.

Syyttäjät väittävät, että Combs värväsi, kuljetti ja pakotti uhrinsa seksiin ja prostituutioon vuosina 2021–2024.

Hiphop-moguli on kiistänyt kaikki häntä vastaan esitetyt syytökset, ja hänen lakimiestensä mukaan syytteet perustuvat yhteisymmärrykseen perustuvaan toimintaan eivätkä pakottamiseen.

– Nämä eivät ole uusia syytöksiä tai uusia syyttäjiä. Nämä ovat samoja henkilöitä, entisiä, pitkäaikaisia tyttöystäviä, jotka olivat mukana yhteisymmärrykseen perustuvissa suhteissa. Tämä oli heidän yksityistä seksielämäänsä, jota määritteli suostumus, ei pakottaminen, Combsin lakimiehet kertoivat BBC:n yhdysvaltalaiselle yhteistyökumppanille CBS Newsille.

Suuri valamiehistö nosti vuonna 2024 Combsia vastaan syytteet kiskontaan liittyvästä salaliitosta, seksikaupasta ja kuljetuksesta prostituutioon ryhtymistä varten. Nämä syytteet liittyvät eri uhriin kuin uudet syytteet ja koskevat vuosia 2009–2018.

Kahden uuden syytteen myötä häntä vastaan on nostettu yhteensä viisi liittovaltion syytettä.

Huomattava osa räppäriä vastaan esitetyistä vakavimmista syytöksistä liittyy raiskaussalaliittoon, johon sisältyy syytöksiä naisten sieppaamisesta, huumaamisesta ja pakottamisesta seksuaaliseen kanssakäymiseen, toisinaan ampuma-aseita tai väkivallalla uhkailua käyttäen.

Syytteessä on mainittu yksityiskohtia, jotka paljastuivat, kun hänen Los Angelesin kartanoonsa tehtiin ratsia. Siinä löydettiin muun muassa huumeita ja yli 1 000 pulloa vauvaöljyä, mitkä olivat väitetysti tarkoitettu ”freak offs” -nimellä kutsutuihin orgioihin.

Tällä hetkellä Combsia pidetään vangittuna pidätyslaitoksessa New Yorkissa. Hänen rikosoikeudenkäyntinsä on määrä alkaa 5. toukokuuta.

Combs oli yksi Yhdysvaltojen menestyneimmistä räppäreistä ja musiikkimoguleista, joka tunnettiin siitä, että hän auttoi ihmisiä tulemaan tähdiksi.

Hänet on tunnettu vuosien varrella nimillä Puffy, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Love ja Brother Love. Hän nousi musiikkikentälle 1990-luvulla ja tuli nopeasti tunnetuksi.

Uransa alkuvaiheessa hän auttoi käynnistämään Mary J Bligen ja Christopher Wallacen, eli Notorious B.I.G:in, uran.

Hänen musiikkiyrityksestään Bad Boy Recordsista tuli pian yksi rap-alan tärkeimmistä levy-yhtiöistä, ja se laajeni niin, että siihen kuuluivat muun muassa Faith Evans, Mariah Carey ja Jennifer Lopez.

Lähde: BBC