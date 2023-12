Järkyttävä temppu pyörätuolissa olleelle miehelle? Maailmanmestari myrskyn keskellä – "Isä tappaisi"

Potkunyrkkeilyn WAKO-Pro-liiton 64,5-kiloisten sarjan vuoden 2021 maailmanmestari, tshekkiläinen Vaclav Sivak, voitti lauantaina Kosicessa RFA 14 -tapahtumassa Saksan Christopher Hoppin . Kiivasta keskustelua on herättänyt 24-vuotiaan Sivakin toiminta ottelun jälkeen.

Sivakista levisi kuvaa, jossa hän potkaisi matsin jälkeen kehän ulkopuolella ollutta oranssipaitaista miestä. Pian maassa oli toinen mies, pyörätuolissa ollut entinen painija ja vapaaottelija Stefan Bazso . Slovakialaisen jalat on aiemmin amputoitu ja hän on menettänyt osan kallostaan.

Bazso seurasi myöhemmin Sivakin ottelua eturivistä. Vallovic raportoi, että hänen ja Bazson ystävä olisi ottelun jälkeen kysynyt Sivakilta, oliko hänestä moinen käytös jalatonta Bazsoa kohtaan ok.

– Sivak ja hänen tiiminsä hyökkäsivät meidän kimppuun huolimatta siitä, että oli pyörätuolin käyttäjä, joka on menettänyt osan kallostaan ja joka on todella altis kaatumisille. Sivak ja hänen tiiminsä heittivät hänet pyörätuolista maahan, Vallovic väitti.

"Isä tappaisi minut"

Sivak luonnehti "olleensa tyhmä, mutta toisella tavoin". Hän kertoi, että "ihminen on erilainen", kun hänellä on ottelun jälkeen adrenaliinia veressä, eikä häntä voi "vaikean ottelun voittamisen jälkeen pysäyttää".

Rikosilmoitus?

– Veljeni on nyt kotona vanhempiensa kanssa ja hänellä on aika neurologille torstaina. Sen perusteella päätämme, ryhdymmekö joihinkin toimenpiteisiin esimerkiksi tekemällä rikosilmoituksen. Veljelläni ei ole puolta kalloa, ja jokainen kaatuminen tai isku on hänelle vaarallinen, Bazson sisko kommentoi.