Järkyttävä onnettomuus olympialaisten avajaisten alla – traagisia vaiheita kokeneen suvun perinteet jatkuvat Pekingissä

Oliko Whistlerin rata liian vaarallinen?

Järjestäjät eivät joutuneet kuolemantapauksesta vastuuseen, vaikka onnettomuustutkinta suosittelikin turvareunuksia kaikkiin kohtiin, joissa ulosmeno on millään tavalla mahdollinen. Teräksisen tolpan pehmustaminen ei olisi tutkinnan mukaan pelastanut Kumaritashviliä, sillä törmäysvoima reilun 143 kilometrin vauhdissa oli yksinkertaisesti liian suuri.

Kelkkailusuvun surullinen historia

– Elämäni päättyi Kanadassa. En ole toipunut siitä vieläkään. On mahdotonta pukea sanoiksi sitä kamalaa tunnetta, joka minun piti käydä läpi siellä, Felix Kumaritashvili kertoi vuosia myöhemmin georgialaiselle Chveni Borjomi -lehdelle.

Tuttu nimi palaa lähtöviivalle Pekingissä

– Olen onnellinen ja ylpeä siitä, että minulla on mahdollisuus edustaa perhettäni ja maatani olympialaisissa. Tunnen vastuuta heitä kohtaan, koska he odottavat minulta hyviä tuloksia. Se on todella motivoivaa, joten yritän antaa heille kaikkeni.