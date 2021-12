Jarkko Sipilän joulunovelli: Partio Kolmetuplakasi

– No, tähän käytävään kyllä kuulosti siltä, Nieminen puuttui puheeseen.

– Varmistaisimme vain, että kaikki on kunnossa.

– Kaikki on kunnossa.

Björk vilkaisi Niemistä. Tämä kohautti olkapäitään. – Joo…eipä kai muuta. Ottakaa nyt vähän rauhallisemmin, kun on tämä joulun aikakin ja...

– Mä oon ollu kuusi – ei kun seitsemän vuotta kentällä ja näitä juttuja on ollut kymmeniä.

– Sitten kun naisen pinna palaa, se palaa kunnolla. Pari-kolme siistiä pistoa leipäveitsellä ja ukolta on nirri pois. Oikeudessa nainen sitten puolustautuu sillä, että äijä oli hakannut monta vuotta. Silti taposta napsahtaa kahdeksan vuotta linnaa.

– Niitä naisvankila on pullollaan.

– Mitäs teet? Ei me tota äijääkään olis voitu ottaa mukaan. Olihan se periaatteessa mahdollista, että se mustelma oli syntynyt niin kuin nainen kertoi.

– No, käydään vielä myöhemmin kattomassa kämppää, jos se sua rauhoittaa.

Björk haukotteli. Suutarinkadun keikan jälkeen oli ollut hiljaista. He olivat ajelleet ympäriinsä ja käyneet kymmenen aikaan kahvilla Lauttasaaren Shellillä. Radiouutisissakaan ei ollut mitään ihmeellistä. Poliitikot riitelivät jostain EU-jutusta. Se ei tavallista kansalaista kiinnostanut. Björk ihmetteli mikä kaupunkilaisia ylipäätään kiinnosti, kun koko kaupungissa ei tuntunut tapahtuvan yhtään mitään. Kello lähenteli jo puoltayötä.

– No, ootsä kuullu missä eläinkaupan hiiret on? Björk piristyi hieman.

– No?

– No, tiedätsä mitä köyhä faarao rakensi? Björk kysyi.

– Et sä olis noita kuitenkaan itse keksinyt, Nieminen hymähti.

Poliisiauton kello näytti kolmea minuuttia vaille yhtä. – Nyt on jotain vialla, Björk sanoi.

– Älä manaa. Siitä on huonoja kokemuksia.

– No?

– Kolme vuotta sitten mun silloinen partiokaveri sanoi just noin. No, sitten alkokin tapahtua. Se oli yhtä bingoa ja me mentiinkin koko yö tukka putkella.