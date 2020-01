Etelä-Karjalassa piinanneesta mökkimurtosarjasta otettu kiinni epäilty – Jarin mökki oli voron käytyä kuin pommin jäljiltä: "Tuntuu niin vieraalta paikalta"

Rikoskomisario Ville Lahti kertoo, että sillä on tutkittavana alle kymmenen omaisuusrikosta, joista epäillään yhtä ja samaa henkilöä.

MTV Uutiset kertoi aiemmin viime viikolla, että Ruokolahti-Puumalan alueella on ollut käynnissä mökkimurtojen sarja. MTV Uutisten haastattelema Jari* kertoi jutussa häntä mökillään odottaneesta hävityksen kauhistuksesta.

Ovia ja niiden lukkoja oli hakattu kirveellä. Mökkiin oli menty sisälle rikotusta ikkunasta. Sisätilat olivat sotkun seurauksena kuin pommin jäljiltä ja mökki oli yritetty polttaa. Mökissä ei ollut mitään arvokasta vietävää, mutta tunnearvoa paikalla on sitäkin enemmän.

Jarin vanhempien rakentama mökki pihapiireineen on hänelle erittäin rakas, ja murto teki kovan kolauksen sen tunnelmaan.

Kesäasuntojen murrot voivat pysyä salassa pitkäänkin

Jari on todella tyytyväinen siihen, että poliisi on saanut rikossarjasta kiinni epäillyn. Hän on keskiviikkona menossa poliisille antamaan lausunnon tapahtuneesta.