Jari Sillanpään huumediileriltä löytyi yli 16 000 videota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Syytteen mukaan mies on myös yrittänyt levittää kyseistä aineistoa, mutta poliisin paikalle tulemisen vuoksi teko on jäänyt yritykseksi. Mies oli ehtinyt siirtää noin kolmasosan kuvista ja vajaat puolet videoista toisen henkilön kovalevylle.

Lisäksi mies on syytteen mukaan ollut poliisin saapuessa siirtämässä toisen henkilön kovalevylle kuva-aineistoa, joka liittyy eläimeen sekaantumiseen.

Syyttäjä vaatii syytetylle ehdotonta vankeusrangaistusta. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomio maaliskuussa.

Kristallijutun tuomittu todettiin hyväksikäyttöringin päätekijäksi

Syytetty on aiemmin tuomittu vankeuteen niin sanotussa kristallijutussa. Tuomion mukaan hän myi metamfetamiinia muiden muassa laulaja Jari Sillanpäälle.

Sillanpää sai huumejutussa ehdollisen vankeustuomion, josta hän ei ole valittanut. Hänet on lisäksi tuomittu sakkoihin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Käräjätuomion mukaan Sillanpää kuvasi syksyllä 2017 puhelimellaan tietokoneen näytöltä videon, jossa aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa. Hovioikeus alensi helmikuussa sakkojen määrää. Tästä tuomiosta hän on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.