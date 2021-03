Kristallijutun diilerinä tuomitulta helsinkiläismieheltä löytyi yli 16 000 videota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – sai ehdollista

Oikeus: Miehen luokse tultiin katsomaan materiaalia

– (Tuomitun) kertomuksen perusteella vaikuttaa siltä, että materiaalille on ollut hänen luonaan selvästi kysyntää. (Tuomittu) on siis koonnut materiaalia ja hänen luokseen on tultu materiaalia kuluttamaan, oikeus katsoi tuomiossaan.