Jari-Matti Latvalan autossa hulvaton tunnelma – kartanlukijan kanssa epätavallista keskustelua: "Kiitos tästä pätkästä"

– Tiedettiin se, että meidän vauhtimme ei kärkeen riitä. Tietysti nyt on ruksaamalla noustu. Yllättävän paljon on ollut tapahtumia. Aina Suomessa tulee tapahtumia, mutta nyt jo ensimmäisellä lenkillä sattui yllättävän paljon. Onneksi itsellä on ollut maltti päällä ja jaksettu ajaa omaa vauhtia. Sen myötä on noustu tuloksissakin, Latvala summasi.