Jari-Matti Latvalalta raju muistelu – WRC-tähti laukoi suomalaiselle kylmäävät sanat Jyväskylässä

– Muistan kun olimme Jyväskylässä vuonna 2014 ja Ogier oli aika turhautunut alussa, kun hän ei meinannut pärjätä. Hän sanoi lauantai-iltapäivänä tämmöisen kommentin, että ”Jari-Matti, you are going to kill as all, are you”, Latvala jakoi kylmäväritteisen paljastuksen.