Jari-Matti Latvala yritti maanitella Kalle Rovanperää – suomalaistähti latasi napakan vastauksen

Rallikausi on sunnuntaina päättyneen Keski-Euroopan MM-rallin jälkeen enää yhtä rallia vaille taputeltu. Kausi viedään päätökseen Japanissa 21. – 24. marraskuuta, mutta hallitsevaa maailmanmestaria Kalle Rovanperää ei Toyotan kotirallissa nähdä.

– Nyt on sellainen tilanne, että valitettavasti me emme saa Kallea ajamaan sinne, Latvala kertoi.

Rovanperän poisjäänti on Toyotalle kova isku, sillä se on takamatkalla valmistajien mestaruustaistelussa Hyundaihin nähden. Latvala on viimeiseen asti yrittänyt houkutella Rovanperää rattiin, mutta suomalaistähti kuittasi maanittelun omalla viileällä tyylillään.