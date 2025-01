Jari-Matti Latvala repäisi baarissa Levillä – Kalle Rovanperä jättäytyi sivummalle

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala arvostaa myös hauskanpitoa tiukan arkityön rinnalla.

MM-rallitiimit valmistautuvat parhaillaan 23. tammikuuta Monte Carlossa alkavaan kauteen.

Toyotan neljään peräkkäiseen valmistajien MM-titteliin johdattanut Jari-Matti Latvala ehti kuitenkin hiljattain piipahtaa myös lomailemassa Levillä.

– Tärkeää on välillä se, että kun rallin parissa ollaan, niin pystyy välillä irtautumaan siitä. Olin treenaamassa ja pitämässä vähän lomaa siellä Levillä, Latvala selvitti MTV Urheilulle aiemmin tällä viikolla.

Seiska uutisoi reilu viikko sitten, että Latvala oli nähty Levin paikallisessa baarissa myös karaokelavalla. Samassa seurueessa oli rallin kaksinkertainen maailmanmestari, Toyotalla ajava Kalle Rovanperä, mutta Latvalan mukaan Rovanperä pysyi syrjässä esiintymishommista.

Sinulla on vähän vielä töitä, että saat Kallen ensi kerralla mukaan?

– No siinä on töitä, mutta toinen asia on, että en osaa itse laulaa. Duettona laulettiin, niin minulla oli siinä tuki. Sanoin, että voin hoitaa tätä esiintymistä, mutta laulaa en osaa, Latvala kertasi naureskellen.

Miten Dingo liittyy tähän kaikkeen? Kuuntele Latvalan kommentit Levin-tempauksesta kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta. Alla puolestaan Latvalan näkemykset MM-rallikauden 2025 uudistuksista.

3:07

Jari-Matti Latvala perkaa muutokset rallikaudelle 2025.