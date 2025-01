Jari-Matti Latvala nosti Suomesta esiin valitettavan ongelman – ratkaisua ei näköpiirissä: "Niitä taitoja tarvitaan"

Rallin SM-sarja on yhdestä valitettavasta puutteesta huolimatta yksi kovimmista rallisarjoista, mitä maailmassa on, paalutti Toyotan MM-rallitallin päällikkö Jari-Matti Latvala viime viikolla järjestetyssä Suomen autourheilun kattojärjestön AKK:n kaudenavaustilaisuudessa.

Myös pitkäaikainen MM-sarjakuljettaja Esapekka Lappi ja hallitseva Suomen mestari Roope Korhonen kehuivat viikonloppuna Kuopiossa käynnistyvää kotimaista kilpasarjaa, joka toimii ponnahduslautana kansainväliselle tasolle.

Latvala nosti esiin SM-rallien nopeat ja vaativat tiet, mutta muistutti, että ajo-osaamista pitää monipuolistaa ulkomailla.

– SM-sarjan ainoa miinus on se, ettei ole asvalttiralleja. Niitä taitoja tarvitaan maailmalla, kun siellä ajetaan paljon asvaltilla, 18 MM-rallia ajajana voittanut Latvala kertoi.

Puhelu AKK:n lajivastaavalle Henrik Frankille vahvistaa Latvalan ajatuksen siitä, ettei asvalttiralleja voi ajaa Suomessa.

– Juuri yhden rallin verran olisi jollain tavalla ralliin sopivia asvalttiteitä, mutta ne ovat eri puolilla Suomea, Frank avasi.

SM-sarjan seitsemän kilpailua ajetaan melko tiiviinä paketteina Kuopion, Rovaniemen, Savonlinnan, Turun, Kouvolan, Lahden ja Seinäjoen ympäristöissä, joten yhden asvalttirallin takia kilpailua ei kannattaisi hajauttaa liian suurelle alueelle.

Suomessa ei vain yksinkertaisesti ole ralliin sopivaa asvalttitiestöä.

– Pelkkä suorilla teillä ajaminen ei kehitä, Frank muistutti.

– Moottoriradoille ja teollisuusalueille voisi tehdä keinotekoisia asvalttipätkiä, mutta kiinnostaako se ketään ja antaako se asvalttiajovalmiuksia oikeita asvalttiralleja varten

Kalustoa vain harvoilla

Frank mainitsi myös ajokalustoon liittyvät seikat ja sen, että SM-tasolla kilpaileminen halutaan pitää mahdollisimman laajan joukon ulottuvilla.

– Jarrut, alustat, renkaat ja vanteet ovat erilaiset asvalttiralleissa. Isossa kuvassa tilanne on se, että Kuopion SM-rallin 60 osallistujasta ehkä viidellä olisi jonkinlaiset tarvittavat osat ajaa asvalttirallia.

– Turussa on ajettu SM-rallissa 2–3 asvalttipätkää, mutta nekin on ajettu sorakalustolla. Se ei ole asvalttirallia. Asvalttikilpailujen puuttuminen on miinus, ja haluaisimme kehittää SM-sarjasta kaikkien alustojen sarjan, mutta se ei ole mahdollista.

Latvalan mukaan Suomeen tulee ulkomailta asti nuoria kuljettajia harjoittelemaan ja kilpailemaan monipuolisen tiestön takia. Vaikka asvalttipätkät puuttuvat, Suomella on etunsa moniin maihin verrattuna.

– Jos otetaan esimerkiksi Tshekki, jossa on erittäin vahva rallikulttuuri, ei heillä ole soraralleja, saatikka talviralleja, Frank kertoi.

Lappi menestyi SM-rallien lumella ja soralla viime vuosikymmenen alussa ennen kuin sai tehdassopimuksen Skodalta. Kotimaisen näyteikkunan hän uskoo edelleen olevan kirkas.

– Suomalaisten nopeus kiinnostaa tallipäälliköitä.