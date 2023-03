Jari Isometsältä kutkuttavaa puhetta MM-kisojen kuninkuusmatkasta – "Tuntuu aika selviöltä"

Suomi on saalistanut MM-kisoista toistaiseksi vain yhden mitalin, mutta menestysodotukset Iivo Niskasen ympärillä ovat suuret. Perinteisen hiihtotavan ekspertti Niskanen on vahva mitalikandidaatti myös Jari Isometsän papereissa.

– Viisikymppiä on kuitenkin viisikymppiä. Pitkät kisat, millä tavalla on takki jo tyhjä ja näin edespäin. Ja tietysti myös välineet. Siellä on monta asiaa, jotka ratkaisevat. Mutta kyllähän me isosti mitalia odotetaan, Isometsä sanoo.