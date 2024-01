Jari Isometsä linjaa, miten Iivo Niskasen olisi pitänyt hiihtää: "Se ei taida Iivoa kiinnostaa"

MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä on eri mieltä.

Ei voi syyttää kuin itseään

– Kyllähän se oli hyvä kisa. Paras kokonaispanos, mitä on tällä kaudella ollut, Isometsä sanoi suomalaismiesten suorituksista.

Isometsä on huomannut ikäväkseen, että kiritaistelut harvoin kääntyvät suomalaisille positiivisin päin.

– Suomella on aika hyvätkin mahdollisuudet. Norja on miehissä ja Ruotsi naisissa selkeä ennakkosuosikki, mutta sitten Suomi on molemmissa seuraavassa porukassa, Isometsä analysoi.