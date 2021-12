Jari Isometsä kommentoi Iivo Niskasen keskeytystä – "Vähän siltä se näytti"

– Taisin mainita ääneen, kun tuli ensimmäiseen väliaikapisteeseen, että nyt on sen verran vaikean näköistä tuo Iivon hiihtäminen jos ei saa peesejä, niin tänään ei tule hyvää tulosta, Ei saanut peesejä ja hiihto oli kankeannäköistä, Isometsä sanoo.

– Televisiokuvan perusteella ei voi sanoa, että oliko suksessa vikaa. Varmaan sitten totesi, kun tässä ei taistella sielläpäinkään sijoituksista, että turha repiä. Joskus on vaan sellaista, varsinkin alkukaudesta. Paljon on harjoiteltu ja kova harjoittelu on vielä lähellä, niin tulee sellaisia päiviä, että kroppa ei toimi. Vähän siltä se näytti, Isometsä jatkaa.