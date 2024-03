Suomalaishiihtäjältä supersuoritus – Jari Isometsä täräytti rohkean ennustuksen

Lepistö on kuulunut pitkään B-maajoukkueeseen, mutta Isometsä povaa tähän muutosta.

– Tänään oli kaikki mitokondriot kohdallaan. Se oli elämän suoritus, joka saattoi tuoda Lepistölle A-maajoukkuepaikan. Tiedän, että Lepistö on harkinnut, että olisiko se ura jo lopussa. Jos tällä hiihdolla aukeaa A-maajoukkuepaikka, niin ura varmasti jatkuu, Isometsä kertoo.

Niskasella "ei mahdollisuutta"

– Onhan se Iivolle iso pettymys, kun hän hamunnut sitä "Kollenin" viidenkympin voittoa. Ensi vuonna Kollenilla ei hiihdetä viittäkymppiä ja seuraavana vuonna se hiihdetään vapaalla. Seuraava mahdollisuus on sitten kolmen vuoden päästä, ja sitten alkaa Iivollakin olla ikää. Ei se tietenkään mahdotonta ole, mutta haastavaa, Isometsä sanoo.

Kausi on kesken, mutta ainakaan vielä Niskanen ei ole onnistunut ottamaan tällä kaudella yhtään voittoa maailmancupissa.

– Onhan tämä pitkiin aikoihin huonoin kausi tulosten vajossa. Sitä, kuinka paljon vastoinkäymiset ja muut näkyvät, on vaikea lähteä sanomaan. Varmasti on iso pettymys, mutta toisaalta jos tässä on jotain hyvää, niin onneksi tämä vähän huonompi vuosi tuli tähän, kun ei ole arvokisoja, Isometsä sanailee.