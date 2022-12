Japanissa kirjattiin ennätysmäärä koronakuolemia päivän aikana – myös tartunnat kasvussa

Uusia koronatartuntoja puolestaan todettiin liki 216 220. Se on Reutersin mukaan neljä prosenttia enemmän kuin viikkoa aiemmin.

Tämäkin luku on kasvamaan päin, mutta ei vielä ennätystasolla. Japanissa kirjattiin ennätykselliset määrät uusia tartuntoja viime elokuussa, jolloin uusia koronatartuntoja kirjattiin noin 260 000 päivässä.

Japanissa reagoitiin Kiinan koronatilanteeseen

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan Japanissa on viimeisen viikon aikana todettu eniten koronavirustartuntoja maailmanlaajuisesti. Koronakuolemissa Japani on WHO:n listauksessa sijalla kaksi heti Yhdysvaltojen jälkeen.