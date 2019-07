Japanin kruununprinssipari saapui Suomeen – mutta keitä he ovat? Moni japanilainen muistaa maanläheisen kaksikon pienestä keltaisesta kuplavolkkarista

Monet toivovat veljesten modernisoivan Japanin monarkiaa, mutta konservatiivisessa maassa asiat muuttuvat hitaasti. Varsinkin Naruhiton kädet ovat paitsi perinteiden, myös lainsäädännön sitomat: Japanissa on ollut toisen maailmansodan jälkeen voimassa laki, joka kieltää keisarilta poliittiset kannanotot.

Hallituksen arvostelemisesta kohu



Akishino on sen sijaan kirvoittanut muutamankin kohun kommenteillaan. Vuonna 2011 hän esitti, että Japanissa pitäisi keskustella siitä, olisiko keisarille syytä asettaa eläkeikä. Keisari Akihito oli tuolloin ollut sairaalahoidossa keuhkokuumeen takia.

Viime vuoden lopulla Akishino kyseenalaisti hallituksen päätöksen käyttää julkisia rahoja uskonnolliseen seremoniaan, jolla juhlistetaan uuden keisarin valintaa. Japanin perustuslaissa kirkko ja valtio on erotettu toisistaan.

On erittäin harvinaista, että keisarillisen perheen jäsen arvostelee hallituksen toimintaa. Lähteiden mukaan prinssin ulostulo herättikin voimakasta närkästystä keisarillisen perheen asioista vastaavassa virastossa, joka toimii hallituksen alaisuudessa.

Ennen Suomen-matkaansa Akishino varoitti, että keisarillinen perhe saattaa joutua supistamaan edustusohjelmaansa, kun sen jäsenmäärä laskee. Syynä on laki, joka suosii miespuolisia perheenjäseniä. Vain miehet voivat periä kruunun, minkä lisäksi naiset menettävät asemansa avioituessaan perheen ulkopuolelle.

Nykyisin keisarillisessa perheessä on 18 jäsentä, joista 13 on naisia.

– Voisimme tehdä enemmän, jos seuraava sukupolvi on isompi, mutta nykytilanteen valossa luulen, että meidän on mietittävä muutoksia, Akishino sanoi.

Enemmistö japanilaisista kannattaa muutosta



Akishinon jälkeen kruununperimysjärjestyksessä on hänen vuonna 2006 syntynyt poikansa Hisahito. Ennen Hisahiton syntymää keisarilliseen perheeseen ei syntynyt yhtään poikalasta yli 40 vuoteen.

Maanläheinen pariskunta

– Neljän päivän vierailu on poikkeuksellisen pitkä. Kruununprinssi on tunnettu siitä, että hän on hyvin laaja-alaisesti kiinnostunut asioista. Hän tykkää venyttää vierailujaan tutustuakseen paikkoihin, joissa käy, Pölkki kertoi MTV Uutiset Livessä.