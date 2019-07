Kurkistus kulissien taakse! Näin Japanin kruununprinssi Akishino kehui Suomen kesää yksityisellä juhlavastaanotolla: "Valo on hyvin kaunis"

Kruununprinssin ja -prinsessan ohjelma jatkuu Helsingissä tänään. Pariskunnan ohejlmat on suunniteltu heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaan.

Kruununprinsessa Kiko vierailee viime syksynä Meilahdessa ovensa avanneessa Uudessa lastensairaalassa, Oodi-kirjastossa ja Ison Omenan neuvolassa. Samanaikaisesti kruununprinssi Akishino vuorostaan tutustuu eläimiin Fallkullan kotieläintilalla. Luonnontieteitä opiskelleen Akishinon tiedetään olevan erityisen kiinnostunut eläintieteistä ja linnuista. Prinsessa Kiko puolestaan on psykologian tohtori.

Miika Pölkin mukaan Japanissa perinteenä on, että kuninkaalliset kouluttautuvat akateemisesti korkealle. Tyypillisesti opiskelualoina ovat erilaiset luonnontieteet, kun taas humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aloja vältellään. Selityskin on looginen.

Neuvola-sanakin on lainattu Japaniin

– Jopa neuvola-sana on lainattu Japaniin. Tuntuu aika luontevalta, että prinsessa käy tutustumassa neuvolaan, Pölkki arvioi.

Kulttuureissa on myös yhteisiä elementtejä, ja Pölkkikin puhuu maiden välisestä ”orastavasta rakkaussuhteesta.” Esimerkiksi Suomi on kokoonsa nähden paljon esillä ja mielikuvat ovat vain ja ainoastaan positiivista.

– Samoin keskustelukulttuuri on molemmissa maissa pikemminkin kohtelias ja tunnusteleva, toisin kuin englanninkielisissä kulttuureissa, joissa suorasukaisestikin kerrotaan toiveista ja aikeista tai udellaan kuulumisia.

"Suomen kesän valo on hyvin kaunis"

– Sympaattisena yksityiskohtana hän myös mainitsi, että Suomen kesän valo on hyvin kaunis, Pölkki kertoo.

Aikaisemmin prinssiä on joissain yhteyksissä nimitetty peräti kapinalliseksi.

– Akishino on hieman suorasuun maineessa. Ja koska toivotaan, ettei keisariperhe kommentoi poliittisia asioita, vaan hoitavat tehtäväänsä vaikutusvaltansa avulla, niin prinssi on hieman rikkonut tätä. Hän on aika suoraan ilmaissut mielipiteensä monesta kiistanalaisesta asiasta, Pölkki kertoo.