Janni Hussi ja Sointu Borg ihmettelevät podcastissaan nyky-yhteiskunnan itsekeskeisyyttä, joka näkyy myös kasvatuksessa.

Janni Hussi, 34, ja Sointu Borg, 33, pohtivat Sana on vapaa -podcastissaan nyky-yhteiskunnan itsekeskeisyyttä ja sitä onko se hyvästä vai pahasta.

Sointu ottaa kantaa lasten kasvatukseen ja pitää huonona asiana sitä, että nykyvanhemmat antavat herkästi lapsilleen monenlaisia asioita periksi ja vierittävät päätöksentekoa helposti lapsille.

– Että kaikki on lapsen mielihaluista kiinni ja kaikesta voidaan neuvotella lapsen kanssa. Sehän on karhunpalvelus. Kuka haluaa olla parisuhteessa sellaisen ihmisen kanssa? Siellä tulee olemaan sydänsuruja ja avioeroja, ystävyyssuhteet tulee olemaan tälle skidille vaikeita. Työelämä tulee olemaan vaikeaa, ja miten tällainen henkilö pystyisi koskaan toimimaan esimerkiksi esihenkilötehtävissä? Borg listaa.

Myös Hussi pitää liiallista itsekeskeisyyttä huonona asiana ja harmittelee sitä, että nyky-yhteiskunta ruokkii tätä mallia, jota sitten vanhemmat tahattomasti vievät eteenpäin lapsilleen.

– Yhtään lasta en ole kasvattanut enkä halua osoitella ketään syyttävällä sormella. Mutta olemme menneet monessa asiassa perustavanlaatuisesti pieleen. Se ei ole nuorten vika, että yhteiskunta on ohjannut johonkin tiettyyn malliin. Mutta minä uskon, että kuri ja järjestys muovaa sinua paremmin sietämään elämän pettymyksiä, Hussi sanoo.