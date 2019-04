Jani Toivola muistelee avoimesti kohtaamaansa rasismia kansanedustajakautenaan: "Neekeri, kumihuuli, apina, painu Afrikkaan"

Studio-ohjelman yhdeksännen jakson aiheena on rasismi. Jani Toivola jakoi kokemuksia kohtaamastaan rasismista entisellä työpaikallaan eduskunnassa.

Ensimmäinen tummaihoinen kansanedustaja Suomessa

– Selkeä rasistinen osuus työssäni on ollut se palaute, mikä tulee ihmisiltä. Lähes poikkeuksetta jokainen negatiivinen viesti on alkanut: Neekeri, kumihuuli, apina, painu Afrikkaan. Mene takaisin sinne, mistä tulit.

– Politiikassa on nyt paljon ääniä, jotka sanovat "ehdoton ei" rasismille, ja niissä on vilpitöntä tahtoa. Samalla puuttuu kuitenkin ymmärrys siitä, mitä rasismi on, ja miten se näyttäytyy ihmiskunnassa. Mitä sille konkreettisesti tehdään?