Puoluejohtajat kohtaavat MTV:n vaalitentissä kello 20 – juontajalla vuosien opettajakokemus: "En koskaan ole ollut niin väsynyt"

Puoluejohtajat ottavat tänä iltana toisistaan mittaa MTV:n alue- ja kuntavaalien puheenjohtajatentissä. Iltakahdeksalta alkavan tentin juontaa uutisankkuri Jan Andersson.

Studioon saapuvat tentattavaksi eduskuntapuolueiden puheenjohtajat Petteri Orpo (kok.), Riikka Purra (ps.) Antti Lindtman (sd.), Antti Kaikkonen (kesk.), Minja Koskela (vas.), Sofia Virta (vihr.), Sari Essayah (kd.), Anders Adlercreutz (r.) sekä Harry Harkimo (liik.).

Tentin kaksi pääteemaa ovat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perusopetus.

– Tällä kertaa oli aika luontevaa tehdä tämä rajaus, koska tässä on samaan aikaan kahdet vaalit. Toki me pilkomme kiinnostavat aiheet pienempiin palasiin, mutta liian tarkkaan ei kannata paljastaa, sillä joku saattaisi valmistautua liian hyvin, tentin juontaja Jan Andersson naurahtaa.

Luokanopettajuus vei voimat

Uutisankkuri Anderssonilla on kahdenkymmenen vuoden kokemus vaalitenttien juontamisesta. Ennen toimittajaksi ryhtymistään hän työskenteli opettajana.

– Olen opiskellut historiaa, ja sen vuoksi olin opiskelujen ohella vuosia muun muassa historian aineenopettajana lukiossa.

Parhaiten hänelle on kuitenkin jäänyt mieleen kevätlukukausi, jonka ajan hän työskenteli ensimmäisen luokan luokanopettajana.

– Se on jäänyt hyvällä tavalla ikuisiksi ajoiksi mieleen, mutta en ole yhtenäkään työpäivänä, en sitä ennen tai sen jälkeen, ollut iltaisin niin väsynyt. Se oli todella antoisaa mutta rankkaa hommaa. Sen jälkeen olen kunnioittanut ala-asteen opettajia entistä enemmän.

Suuri arvostus opettajia kohtaan

Sittemmin peruskoulussa on tapahtunut hurjasti muutoksia: inkluusion myötä erityistä tukea tarvitsevat lapset opiskelevat aiempaa useammin normaaleissa koululuokissa, digitalisaatio on huonontanut koulujen työrauhaa, yhteisopettajuus on korvannut perinteisen luokanopettajuuden monissa kunnissa.

– En väitä olevani alan asiantuntija, mutta kokemus tuo nöyryyttä ison ja tärkeän aiheen edessä. Sen, miten merkittävää työtä opettajat tekevät, ja kuinka vaikeaa se tänä päivänä on. Se muuttuu koko ajan vaikeammaksi syistä, joita tentissäkin sivutaan, Andersson vihjaa.

Andersson jätti opettajan ammatin taakseen ja siirtyi Yleisradion toimittajaksi vuonna 1999, kun hänelle kesäpestin jälkeen tarjottiin vakituista paikkaa. Hän pitää edelleen yhteyttä muutamiin entisiin opettajahuoneen kollegoihinsa, joista osa on jo eläkkeellä, osa yhä virassa.

– Suoraan sanottuna ajatus paluusta koulumaailmaan ei juuri houkuttele. Se on muuttunut niin paljon, ja myllerrys jatkuu. En ole ihan varma, riittäisikö minulla keinot toimia niin, että voisin katsoa työpäivän jälkeen itseäni peiliin tyytyväisenä.

Esiintymisvarmuutta tv-työhön

Andersson on toimittajan työssään ammentanut paljon opettajavuosina kertyneistä esiintymistaidoista. Erityisesti yläkoulun sijaisuudet ovat jääneet mieleen.

– Olla opettaja ison, vaativan ryhmän edessä. Välillä oli kunnon meininki, silloin ei tarvinnut peiliä käyttää, vaan minulle kerrottiin kyllä, miten pukeudun ja miltä kuulostan tai näytän. Se antaa tietynlaista valmiutta esiintyvän toimittajan työhön. Ja sitten se kurin pitäminen luokassa, kyllä se jotakin etuja antaa myös vaalitentin pitämiseen, näin ajattelen.

Kunta- ja aluevaalien Puheenjohtajatentti tänään kello 20 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Tentin teemoihin virittäydytään MTV Katsomon tenttietkoilla kello 19.30, jossa kurkistamme lämpiön tunnelmiin puheenjohtajien saapuessa.

Tentin jälkeen puheenjohtajien suorituksia ruoditaan Pöllöraadissa uutisankkuri Jesse Kamraksen johdolla.