Pankkiryöstäjä Volvo Markkasen poika Sakari oppi jo pienenä miten ihmistä ammutaan jalkaan – kertoo nyt hämmentävästä hetkestä isän ruumiin äärellä: "En ollut ikinä kokenut semmoista"

Sakari Markkanen kertoo tarinansa tänä keväänä ilmestyneessä kirjassa Rikolliseksi kasvatettu, Volvo-Markkasen pojan tarina (Johnny Kniga). Markkanen on kirjoittanut kirjan yhdessä toimittaja Kimmo Laakson kanssa.

Huolellista valmistautumista

Poika mukana työkeikoilla

Ampumista harjoiteltiin jo lapsena

Rauhaton ja villi lapsi

Rikolliskaverit luokassa

Pojalle ei kerrottu isän vankilassaolosta

– Oli kiellettyä kertoa minulle, että isä on vankilassa. Se oli kaikkien muiden tiedossa ennen minua.

– Enkeleitten kanssa faija tuli hyvin juttuun. Joittenkin ihmisten on vaikea käsittää, että olet pienestä pitäen tappajien ja moottoripyöräkerholaisten kanssa. En muusta tiennyt. Se oli minulle perusjuttu.

Äiti masentui

Muutti yksin takaisin Suomeen

– Se palasi Espanjasta nuorena miehenä takaisin. Kun nähtiin, ajattelin, että kaveri on tuhoon tuomittu. Rikollisuus huokui siitä. Jos ollaan rehellisiä, se on traaginen tarina. Lapsi, jolla on ollut vaikea lapsuus, yrittää glamorisoida isäänsä ja rikollista elämää, toinen tuttu kuvaili Sakkea.