Jamaikan kultamitalitoivolle katastrofi – joutui keskeyttämään: "Onhan tämä hälyttävää"

Olympialaisia ajatellen Jacksonin loukkaantuminen ei tiedä hyvää, sillä aikaa viiden renkaan kisoihin on noin neljä viikkoa.

– Tämä on tietysti erittäin huolestuttava asia. Onhan tämä hälyttävää, Antero Mertaranta päivitteli kovaan ääneen MTV Urheilun lähetyksessä.

Jackson on kaksien edellisten MM-kisojen 200 metrin mestari. Maailman kauden tilastovertailussa hän on vasta sijalla 17, kun edellä on liuta yhdysvaltalaisia. Kauden kärkiaikaa pitää hallussaan USA:n Gabrielle Thomas tuloksella 21,78.