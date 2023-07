Jalkapallotähti esitteli tatuointinsa – Saksassa järkytyttiin uusfasistiseen järjestöön viittaavasta symbolista: "Skandaali"

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että Özilillä on läheiset yhteydet Turkin presidenttiin Recep Tayyip Erdoğaniin, joka oli jalkapalloilijan bestmanina tämän häissä. Özil oli myös aktiivinen Erdoganin viimeisimmässä vaalikampanjassa.

Nyt Özil on ottanut tatuoinnin, joka on aiheuttanut kohua muun muassa Saksassa. Tatuoinnissa on kolme puolikuuta ja ulvova susi. Se on Bildin mukaan äärioikeistoon kuuluvan MHP-puolueen ja sen uusfasistisen osaston Harmaiden susien symboli. MHP:n lipussa on kolme puolikuuta ja Harmaiden susien lipussa puolestaan ulvova susi.

– Skandaali-tatuointi, Bild kirjoitti otsikossaan.

Tukholman yliopiston Turkin opintojen institutuutin päällikkö Paul Levin kertoi Sportbladetille, että ei ole epäilystäkään siitä, mitä tatuointi symboloi.

– En tiedä tarkasti, viitataanko sillä MHP:hen vai Harmaisiin susiin, mutta se on selvästikin turkkilainen nationalistinen tatuointi. MHP on kansanvälisellä mittapuulla ääripuolue ja heitä kuvaillaan ultranationalisteiksi. Se on samalla iso puolue, joka on Erdoganin tukipuolue parlamentissa, Levin sanoi.

– Se on kyseenalainen. Ehkä hiukan vähemmän kyseenalainen Turkissa, mutta jopa siellä on monia, joiden mielestä MHP on ääripuolue, Levin päätti.

Harmaat sudet on MHP:n nuorisojärjestö. Sitä on syytetty terrorismista ja sadoista murhista. Se on myös nostettu usein esille toimista, jotka ovat kohdistuneet vasemmiston kannattajiin, kurdeihin ja armenialaisiin sekä Turkissa että muualla Euroopassa.