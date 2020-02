Äärioikeistopuolue jakoi rasistiseksi leimattua värityskirjaa Saksassa – ryhmää syytetään vihanlietsonnasta: "Siellä on joitakin, jotka eivät todellakaan ole ok"

Piirroksissa on muun muassa tuliasein aseistettuja miehiä, jotka heiluttavat Turkin lippuja sekä päähuiviin sonnustautuneita naisia, jotka ovat lasten ympäröimänä.

Toisessa kuvassa on allas, joka on täynnä vartalon peittäviin huntuihin pukeutuneita naisia ja tummaihoisia ihmisiä, jotka ahdistelevat naispuolisia kylpijöitä. Tummaihoisten ihmisten hiuksiin oli piirretty luita.

Värityskirja sai aikaan meteliä Twitterissä

Vihreän puolueen nuorisojäsenet Jonas Stickelbroeck ja Fritz Heyer kertoivat Bento -uutissivustolle osallistuneensa Krefeldissä alkujaan AfD:n vastaiseen mielenosoitukseen, jonka jälkeen he päättivät tutustua AfD:n järjestämään tapahtumaan ja ottivat sieltä mukaansa muun muassa puolueen jakaman värityskirjan.

Uutissivuston mukaan Stickelbroeck ja Heyer kertoivat halunneensa osoittaa, että "AfD on rasistinen puolue". He eivät kuitenkaan usko saavansa AfD:n kannattajia hylkäämään puoluetta.

"Ei heijasta parlamenttiryhmän mielipiteitä"

– Vaikka valtaosa piirroksista on edelleen projektin mukaisia, siellä on joitakin, jotka eivät todellakaan ole ok, eivätkä tietenkään heijasta parlamenttiryhmän mielipiteitä, lausunnossa kerrotaan.