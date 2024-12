Yleisesti äärioikeistolaisena pidetty Voislav Torden kiistää olevansa uusnatsi. Onko siinä mitään perää?

Helsingin käräjäoikeus on parhaillaan kovan paikan edessä, sillä se käsittelee Suomen oloissa hyvin poikkeuksellista syytettä.

Syyttäjä vaatii venäläiselle Voislav Tordenille elinkautista vankeusrangaistusta viidestä sotarikoksesta, jotka ovat tapahtuneet Itä-Ukrainan Luhanskissa vuonna 2014.

Tordenia syytetään sodan oikeussääntöjen vastaisista teoista, joihin hän on osallistunut sekä henkilökohtaisesti että Rusitsh-taistelijaryhmän varakomentajana. Syyttäjän mukaan teot koskevat muun muassa ukrainalaissotilaiden harhaanjohtamista Ukrainan lippua käyttämällä sekä haavoittuneiden teloittamista ja kiduttamista.

Torden kiistää syytteet kokonaisuudessaan. Häntä kuullaan oikeudenkäynnissä seuraavaksi tammikuussa.

Norjassa kasvanutta Tordenia pidetään yleisesti äärioikeistolaisena ja uusnatsina.

Keskusrikospoliisin kuulusteluissa Torden pääasiassa vaikeni, eikä vastannut valtaosaan poliisin kysymyksestä. Hän kuitenkin kielsi olevansa uusnatsi.

– Koetko ajattelevasi tällä hetkellä tai oletko joskus ajatellut elämässäsi uusnatsismisella ideologialla, poliisi kysyi.

– En ymmärtänyt kysymystä. Jos kysymys kuuluu, että kannatanko neonatsismista ideologiaa, niin en kannata, Torden vastasi.

Vaikka Torden kiistää asian, hänen aiemmista lausunnoistaan ja hänen olemuksestaan piirtyy hyvin erilainen kuva.

Hänen Ukrainassa käyttämistään varusteistaan, henkilökohtaisesta omaisuudestaan ja lukuisista tatuoinnestaan löytyy useita uuspakanallisuuteen ja äärioikeistolaisuuteen viittaavia merkkejä.

Yksi esimerkki on poliisin Tordenin hallusta takavarikoima lompakko. Nahkaiseen lompakkoon on painettu muinaisgermaanisia riimuja ympyrän muotoon ja niiden keskellä on kolmesta sisäkkäisestä kolmiosta muodostuva valknut-symboli.

Voislav Tordenilta takavarikoidussa lompakossa on valknut-symboli.

Valknut on muinainen merkki, jonka alkuperäistä merkitystä ei tunneta varmuudella, mutta tutkijat ovat yhdistäneet sen muun muassa Odin-jumalaan. Nykyään sitä käyttävät sekä uuspakanalliset liikkeet että äärioikeistolaiset. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen kansalaisjärjestö Anti-Defamation Leaguen listaa sen yhtenä äärioikeistolaisena ja rasistisena merkkinä.

Valknut ja riimut esiintyvät myös Tordenin tatuoinneissa. Valknut-symboli koristaa hänen rintaansa osana isompaa tatuointia. Hänen käsivarsiinsa taas on tatuoitu huomattava määrä riimukirjoitusta ja muita, mielenkiintoisia merkkejä.

Valknutin lisäksi toinen Tordenin toistuvasti käyttämä merkki on kahdeksansakarainen kolovrat-hakaristi, joka on yleinen slaavilaisten uuspakanallisten ryhmien ja uusnatsien käyttämä symboli. Torden on tatuoinut sen ainakin ranteeseensa ja käsivarteensa.

Pakanalliset ryhmät tuntevat kolovratin ennen muuta aurinkosymbolina, mutta äärioikeistolaisille se symboloi erityisesti slaavilaisuutta.

Ei ole sattumaa, että se toimi myös Tordenin Rusitsh-ryhmän virallisena tunnuksena.

Voislav Tordenin tatuoinneissa toistuvat uuspakanallisuuteen ja äärioikeistoon yhdistetyt symbolit.

Voislav Tordenilla on runsaasti tatuointeja. Niissä toistuvat germaaniset riimut ja uuspakanallisuuteen ja äärioikeistolaisuuteen viittaavat symbolit. Kuvassa poliisi on merkinnyt Tordenin ranteeseen tatuoidun kolovrat-hakaristin punaisella nuolella.

Tordenin ajatusmaailma ja kiinnostus muinaista skandinaavista ja germaanista kulttuuria kohtaan näkyvät jopa hänen nimikirjoituksessaan.

Hän kirjoittaa sukunimensä t-kirjaimen riimuaakkosten Tiwaz-riimuna, joka tunnetaan myös Tyr-riimuna. Tyr on yksi skandinaavisen mytologian jumalista.

Tordenin nimikirjoituksessa t-kirjain on tyylitelty Tyr-riimun muotoiseksi.

Nimikirjoituksen voi tulkita viittaavaan myös äärioikeistolaisuuteen, sillä riimu on tuttu näky sellaisissa piireissä. Esimerkiksi vuonna 2020 Suomessa yhdistyslain vastaisena lakkautettu Pohjoismainen vastarintaliike käytti sitä tunnuksessaan. Riimua käytettiin laajasti myös Natsi-Saksassa.

Vuonna 2018 se päätyi osaksi Norjan alppihiihtomaajoukkueen vaatetusta, mutta riimu poistettiin nopeasti sen jälkeen, kun sen yhteydestä äärioikeistoon nousi kohu.

Myös Tordenin omien puheiden perusteella hänen ajatusmaailmansa näyttäytyy äärioikeistolaiselta. Erityisesti se näyttää siltä yhden KRP:n esitutkinnassa todistaneen henkilön kertomuksissa. Hänen mielestään Torden on vähintäänkin nationalisti, jolla on sairas ajatusmaailma.

Todistaja on Tordenin vaimon isä, eli Tordenin appiukko.

Voislav Torden piirsi skandinavisia riimuja ja kolovrat-hakaristin myös Ukrainassa vuonna 2014 käyttämäänsä aseistukseen. Kuva poliisin esitutkintamateriaalista.

Appiukko kertoi, kuinka tuolloin alkuperäistään nimeä Jan Petrovski käyttänyt Torden tuli tutustumaan tyttöystävänsä perheeseen joskus vuonna 2015 tai 2016.

Miehellä oli mukanaan pistooli, jota hän piti vyöllään. Appiukon mukaan Torden esitteli sitä ylpeydellä ja "antoi ymmärtää, että hän on jonkin mittainen mies".

Kun appiukko kysyi, miksi Tordenilla oli pistooli, tämä vastasi, että sitä voi tarvita.

– Silloin selvisi, että hän on tyhmä. Hän on nationalisti, mutta harvinaisen tyhmä nationalisti.

Kun keskusrikospoliisin kuulustelija ihmetteli, eikö aseen kantaminen ole Venäjällä laitonta, appiukko totesi, että Torden on bandiitti ja rikollinen, joten hänelle kaikki on sallittua.

– Kaikki ovat nähneet sen aseen ja ovat kyselleet, miksi hänellä on se. Hän on vastaillut tyytyväisenä, että kyllä, miehellä pitää olla ase. Hän sanoi, että todelliset oikeat miehet ovat aina kantaneet asetta. Sairas. Minä olen sitä mieltä, että tuo on sairaan miehen puhetta. Jollekulle hän on sankari. Hänellä on tarve olla sankari.

Voislav Torden poseerasi yhdessä Rusitshin taistelijoiden kanssa vuonna 2015 otetussa kuvassa. Toinen oikealta on ryhmän johtaja Aleksei Miltsakov. Seinällä näkyy lippu, jossa on äärioikeistoon yhdistetty valknut-symboli.

Appiukon mukaan Torden kertoi, kuinka viikingit ja venäläiset omistavat koko Euroopan. Torden kertoi myös juutalaisten petkutuksista ja siitä, miten asia piti muuttaa. Appi totesi, että Torden löysi Norjasta uusia ystäviä, täysin tatuoituja norjalaisia nationalisteja, jotka ovat olevinaan viikinkejä.

– Itse kun olen historioitsija ja minulla on paljon tietoa viikingeistä ja venäjän historiasta, joten nuo Janin jutut vaikuttivat todella tyhmältä.

Torden näyttäytyi itsekin kuin olisi ollut muinanen viikinki letteineen ja partoineen, appiukko sanoi. Appiukko myös jatkoi lausettaan, mutta se on salattu esitutkinnassa.

– Hän oli kuin unelmamies, mutta samalla idiootti ja pelle.

Apen kertomuksesta käy ilmi, ettei Torden epäillyt sanoa äärimmäisiä mielipiteitään ääneen. Esimerkiksi appiukon jääkaapin ovessa olleet juutalaiset aakkoset piti Tordenin mukaan kieltää. Torden totesi myös, että Norja on "paska maa ja siellä asiat ovat huonosti".

Torden esittelee videolla käsikranaattia, johon piirtänyt riimun. Kuvakaappaus poliisin esitutkintamateriaalista.

– Siellä otetaan lapset pois perheiltä ja miehien pakotetaan olevan homoseksuaaleja. Hänen mielestä kaikki on muutettava. Kysyin Jan Petrovskyltä, miten miten hän aikoo muuttaa asian. Hän sanoi, että täytyy valloittaa maat ja laittaa asiat kuntoon.

Isän ja tyttären välit katkesivat joksikin aikaa Tordenin takia, eikä isä enää myöhemmin halunnut tavata vävypoikaansa. Tyttären mukaan Torden ei ole tehnyt mitään väärää tai rikollista.

Isän mukaan tytär on propagandan uhri ja uskoo, että myös Suomessa asiat ovat todellisuudessa huonosti ja kaikki vain kulissia. Tytär on käynyt useasti Savonlinnassa.

– (Hän) on myös sitä mieltä, että Ukrainassa on nationalisteja Banderalaisia ja sen vuoksi heitä pitäisi tappaa. (Tyttären nimi) on puhunut sellaista, että kun pääsemme valtaan ja olemme saaneet häädettyä kaikki homot, tummaihoiset ihmiset ja täytyy ottaa käyttöön vanha muinaisnorjalainen kieli.