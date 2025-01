Jalkapallolegenda lyttäsi ManU-luotsin rajun ulostulon – "Oudointa ja naurettavinta, mitä olen koskaan kuullut"

Jalkapallolegenda ja Sky Sportsin asiantuntija Jamie Carragher lyttää täysin Manchester Unitedin päävalmentajan Ruben Amorimin viimeaikaiset kommentit.

Amorim nostatti kohun tappioon päättyneen Brighton ottelun jälkeen, kun hän haukkui joukkuettaan seurahistorian huonoimmaksi.

Sky Sportsin asiantuntija Jamie Carragher kommentoi Amorimin erikoista ulostuloa suorasanaisesti.

– Minun on sanottava, että tuo oudointa ja naurettavinta, mitä olen koskaan kuullut managerin suusta. Miksi sanoisit jotain tuollaista? Tuo on sellainen kommentti, joita me asiantuntijat voisimme sanoa. En tiedä, mitä hän hyötyy tuosta, Carragher kummastelee Sky Sportsille.

Viime vuodet ovat olleet Man Unitedin osalta haastavia, eikä käynnissä oleva kausi ole ollut poikkeus. Jatkuvat kehnot otteet johtivat lokakuussa Erik ten Hagin potkuihin ja tilalle palkattiin Amorim.

Portugalilaisluotsinkaan alaisuudessa peli ei ole lähtenyt kulkemaan ja joukkue on Valioliigassa vasta sijalla 13.

Carragherin mukaan Unitedissa on keskityttävä positiivisiin asioihin, eikä lietsoa negatiivisuutta Amorimin kaltaisilla kommenteilla.

– Tiedämme kaikki, että ManUn joukkue on heikko. Heillä on ollut heikko kausi. Heidän on rentouduttava vähän. Tuo lausunto seuraa häntä koko loppukauden ajan. Hän sanoi toimittajille, että "annan teille otsikon". Miksi hän haluaisi tehdä niin? Tuo ei auta joukkueen itseluottamukseen, Carragher sanoo.