Jalkapallojätit jälleen järjestämässä Superliigaa – UEFA-pomo ärähti: "Ensin pandemian aikana, sitten sodan keskellä"

– Superliigasta puhuminen ei ole jalkapallosta puhumista, mutta puhutaan siitä silti. Tietyllä tapaa olen kypsä ja väsynyt puhumaan tästä projektista, joka ei liity jalkapalloon. Ensimmäisellä kerralla he toivat roskaideansa esille pandemian aikana. Nyt luemme joka päivä artikkeleita, että he aikovat julkistaa uuden idean sodan keskellä.

– He selvästikin asuvat toisessa maailmassa. He voivat maksaa kenelle tahansa, että tämä kirjoittaa sen olevan hyvä projekti, ja että he ovat täynnä solidaarisuutta ja aikovat antaa "hyväntekeväisyyttä" pienemmille. Tämä on pelkkää pötypuhetta. Kaikki paitsi he tietävät tämän.