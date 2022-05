Jalkapallofanit lauloivat kuvottavaa laulua traagisesti menehtyneestä pelaajasta – "Jos he tulevat pilkkaamaan kuolleita, niin.."

– Hän on argentiinalainen, joka ei koskaan luovuta, Emiliano Sala, fanit laulavat.

– Hän on argentiinalainen, joka ei osaa uida hyvin, Emiliano veden alla, kannattajat lauloivat ottelun yhdeksännellä minuutilla Daily Mailin mukaan.

– Pukuhuoneeni, työtiimini ja pelaajieni puolesta haluan pyytää anteeksi Emiliano Salan perheeltä ja Nantesilta. Sanomme usein, että mitä näemme stadionilla, kuvastaa yhteiskuntaa. Jos tämä on yhteiskuntamme, olemme todella paskassa, Galtier jatkoi.

– Se on epätodellista minulle. Minulla ei ole sanoja. Heidän tulee pysyä kotona. Tuollaista ei voi kuulla stadionilla. Jos he tulevat pilkkaamaan kuolleita, niin he voivat pysyä kotona, Galtier päätti.