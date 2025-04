Ex-Salkkarit-tähti Vivi Wahlström vietti teinivuodet valokeilassa – näin elämä muuttui: "Olen jälkikäteen alkanut käsittelemään niitä asioita"

Ex-Salkkarit-näyttelijä Vivi Wahlström kasvoi suosikkisarjan parissa.

Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Vivi Wahlström pääsee vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelmassa.

14-vuotiaana suosikkisarjassa aloittanut Wahlström kertoo kokemuksistaan teinitähteydestä.

– Olihan se aika hullua ja absurdia. Olen jälkikäteen alkanut käsittelemään niitä asioita. Toi ei ole se normaali asetelma 14-vuotiaana, hän avaa.

– Olin ylpeä siitä, että olin unelmatyössäni. Mutta jotenkin hävetti, kun oli niin epävarma.

– Se on kasvattanut minusta kovakuorisen mimmin, Wahlström kertoo.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.