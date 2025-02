Ex-korkeushyppääjä Jade Nyström uudesta aluevaltauksestaan: "On tullut tosi hurjia pyyntöjä"

Jade Nyström kertoo, mihin hän laittaa rajansa uudessa työssään.

Entinen korkeushyppääjä Jade Nyström vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelmassa.

Nyström tekee nykyään uraa OnlyFans-vaikuttajana.

– Aloitin oman OnlyFansin. Siellä on vaikka mitä kivaa. Tykkään toteuttaa ihmisten pyyntöjä. Siellähän tulee kaikennäköistä.

Nyström kertoo, ettei ole suostunut kaikkiin hänelle esitettyihin pyyntöihin.

– On tullut tosi hurjia pyyntöjä. Ei ole tiettyä asiaa, että tässä menee rajani. Kunhan on mukava olla ja ei lähde tekemään mitään rahan takia.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.