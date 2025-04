Jade Nyström haluaisi muutoksia Pride-juhlaan: "Siellä syrjitään tietämättömiä ihmisiä"

Entinen korkeushyppääjä Jade Nyström kertoo mielipiteensä Pride-tapahtumaa kohtaan.

Ex-korkeushyppääjä Jade Nyström pääsee vastamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella. Nyström kertoo osallistuneensa ensimmäistä kertaa Pride-juhlaan Helsingissä kolme vuotta sitten, jolloin hän lähti tapahtumasta kesken pois. Nyström ei ole osallistunut Prideen sen jälkeen.

– Koin, että siellä ehkä syrjitään joitain ihmisiä ja päätin, että se ei aja minun arvojani.

– Siellä syrjitään tietämättömiä ihmisiä. Jos joku ei osaa termistöä ja sanoo jonkun termin vahingossa vääriin, niin näitä syrjitään.

– Ei voida kertoa, että minkä takia tätä termiä ei käytetä. Ollaan heti sotakirveet ottamassa esiin ja sanomassa, että tuo on fobiaa. Se ei ole oikea lähestymistapa.

Ohjelmassa Nyström kertoo, miten muuttaisi itse Pridea parempaan suuntaan.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.