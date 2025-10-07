Yhdysvaltalaisgolfari Vince Whaley onnistui poikkeuksellisen kylmäpäisessä suorituksessa PGA-kiertueen Sanderson Farms Championship -kisassa sunnuntaina.

Whaley pelasi palloaan mutaisesta vesiesteestä päätöskierroksella. Haastetta lisäsi vain muutaman metrin päässä väijynyt alligaattori.

Kenkänsä riisunut ja housunsa polviin nostanut Whaley onnistui nostamaan pallonsa viheriön reunaan ja sai pelastettua parin 11. väylällä (video alla).

– Pulssini on koholla pelkästään tämän katsomisesta, selostaja totesi.

Whaley vitsaili sankarilyönnistään sosiaalisessa mediassa kisan jälkeen.

– Pelastin parin ja molemmat käteni... anteeksi, Chubbs! Whaley kirjoitti viitaten Happy Gilmore -elokuvan hahmoon, joka joutui päättämään golfuransa alligaattorin puraistua hänen kätensä irti.

Whaley pelasi viimeisen kierroksen tulokseen 67 (–5) ja sijoittui jaetulle kolmannella tilalle. Ykkössijan otti PGA-kiertueen debytanttivoittaja Steven Fisk.