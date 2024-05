Jääkiekkolegenda älähtää: Venäjän puuttuminen häiritsee minua

Suomi–Itävalta to 16.5. klo 17.20. Studio käyntiin jo klo 16.30!

Ruzicka on ollut jääkiekon parissa monessa mukana. Hän lukeutui Tshekkoslovakian maajoukkueen parhaimpiin pelaajiin 1980- ja 1990-luvuilla. Hän voitti hyökkääjänä maailmanmestaruuden Tshekkoslovakian paidassa 1985 ja sittemmin olympiakullan Tshekin maajoukkueessa 1998. NHL:ssäkin mies kiekkoili.

Ruzicka on toiminut sittemmin urallaan myös Tshekin maajoukkueen päävalmentajana. Vyöllä maajoukkueluotsina on kaksi maailmanmestaruutta, 2005 ja 2010. Jälkimmäinen on Tshekin jääkiekkomaajoukkueen viimeisin arvokisakulta.