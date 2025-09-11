Ruotsalaiskiekkoilija Casper Gillberg, 24, sai vuoden 2023 marraskuussa tapahtuneesta taklaustilanteesta 18 kuukauden pelikiellon. Nyt Gillbergille napsahti samasta tilanteesta tuomio pahoinpitelystä.

Vita Hästeniä edustava Gillberg taklasi tuomaria Motala AIF:ää vastaan pelatussa 3-divisioonan ottelussa vuoden 2023 marraskuussa. Tuomari mursi tilanteessa kätensä. Gillberg oli tapahtuneen jälkeen katuvaisella tuulella.

– Minä häpeän ja olen katuvainen, että olin sellaisessa tilanteessa tuomarin kanssa, Gillberg sanoi tuolloin.

Ruotsalainen suljettiin kaikesta jääkiekkoon liittyvästä toiminnasta 18 kuukaudeksi. Sen lisäksi vireille laitettiin oikeusprosessi, jonka tuomio on nyt tullut. Gillberg tuomittiin ehdolliseen rangaistukseen ja 50 tunnin yhdyskuntapalveluun. Hän joutuu myös maksamaan tuomarille reilun 1500 euron korvaukset.

Expressen oli ollut yhteydessä Gillbergiin, mutta tämä ei halunnut kommentoida tuomiota. Sen sijaan Ruotsin jääkiekkoliiton tuomaripomo David Bergman kertoi oman näkemyksensä tuomiosta Dagens Nyheterille.

– Mielestäni tämä on hyvä asia ja uskon, että tämä tekee tuomareiden toiminnasta rauhallisempaa tulevaisuudessa, Bergman totesi.

Gillberg on tällä kaudella kirjoilla Valdemarsviks IF:n riveissä.